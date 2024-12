Mais buscados no Google: relembre os principais memes de 2024

Mais buscados no Google: relembre os memes favoritos dos brasileiros em 2024 / Crédito: Reprodução/TV Cultura; Reprodução/Globoplay; Reprodução/Instagram@matheuscobertura;

De reality show ao cenário político, o ano de 2024 rendeu momentos virais entre os usuários das redes sociais. Mas, se parte do público pode não se lembrar de tudo o que pesquisou, o recurso de mais buscados no Google tem a resposta. A empresa de tecnologia divulgou nesta terça-feira, 10, as principais buscas em sua ferramenta de pesquisa. As pesquisas incluem receitas, filmes, buscas do ano e, é claro, os memes que deixaram os internautas brasileiros grudados no celular.

Confira a seguir quais foram os maiores memes de 2024.

Mais buscados no Google: os principais memes de 2024 Seguindo a ordem de pesquisa disponibilizada pelo Google, relembre os memes que tomaram conta das redes sociais no último ano. Amostradinho "Huum, eu gosto é assim, amostradinho”. Com essa frase, o influenciador Matheus Cobertura, no interior do Rio Grande do Norte, alcançou destaque como um dos conteúdos virais de 2024 que mais chamou a atenção dos brasileiros. O termo é acompanhado por Matheus, que se veste como a personificação da Morte e “assusta” quem decide fazer algo perigoso. Nas cenas, o potiguar traja uma máscara da franquia “Pânico”.



Tainha, Vinho e muito… Produzido em 2013, após uma entrevista na cidade de Florianópolis para recados no Dia dos Namorados, o meme “tainha, vinho e muito sexo” ganhou destaque anos depois. O que pode explicar a sua fama em 2024 é a separação de Sálvio Vieira, responsável pela declaração, e sua esposa. Tudo por um "meme": pré-candidatos em Fortaleza apostam no humor para viralizar | ENTENDA Vou nada A gravação do humorista Tatá segurando uma melancia e se recusando a jogá-la fora, apesar de ter consumido a fruta, também é um dos virais de 2024. Na cena, o homem afirma: “vou nada”.

O que é calabreso Na última edição do reality show Big Brother Brasil, o vencedor Davi Brito viralizou ao discutir com Lucas Henrique e chamá-lo de “calabreso”. O bordão, inventado pelo humorista Toninho Tornado, significa uma pessoa mal-educada. Uma nova emoção O meme também influenciou uma trend baseada no longa-metragem de animação “Divertidamente 2”. Na cena, a personagem Alegria fala “uma nova emoção” e os internautas completam com figuras engraçadas ou sentimentos inusitados. Que show da Xuxa é esse? A cena de uma criança indignada, reproduzida no documentário “Pra Sempre Paquitas”, do streaming Globoplay, foi um dos conteúdos mais pesquisados pelos brasileiros.

No trecho encontrado, a garota aparece chorando por não conseguir entrar na atração “Xou da Xuxa” e, ao ver o microfone do repórter, segura com força e dispara: “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”.

Meu nome é Julia Em 2014, um meme produzido pela garota Julia se tornou símbolo da música “Dark Horse” no Brasil. Em sua versão, o refrão é substituído por “Meu nome é Julia”, e os fãs da cantora Katy Perry, intérprete da música, não deixam de gritar a adaptação em seus shows. Dez anos depois, agora com 20 anos, a jovem finalmente assistiu a uma apresentação de Katy Perry.