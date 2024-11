DB Cooper: FBI tem nova pista sobre o maior mistério da aviação

O mistério de DB Cooper após 53 anos - Novas pistas podem resolver o caso Crédito: Reprodução/ FBI

Uma nova pista surgiu em torno do mistério de DB Cooper. O homem, que usou esse pseudônimo, sequestrou o voo 305 em 1971, exigindo um resgate de 200 mil dólares. Após receber o dinheiro, Richard McCoy saltou de paraquedas da aeronave e desapareceu sem deixar vestígios. Recentemente, após o aniversário de 53 anos do episódio, membros do FBI anunciaram atualizações no caso. Foi encontrado um paraquedas que, segundo investigações atuais, pode ter sido usado na fuga do sequestrador.

A renovação da investigação começou em 2020, quando os filhos de Richard McCoy — Chanté e Richard III "Rick" McCoy — entraram em contato com o YouTuber Dan Gryder, um investigador amador que há anos pesquisava o caso.



A renovação da investigação começou em 2020, quando os filhos de Richard McCoy — Chanté e Richard III “Rick” McCoy — entraram em contato com o YouTuber Dan Gryder, um investigador amador que há anos pesquisava o caso. Em julho de 2022, Gryder foi convidado para visitar a propriedade da família McCoy na Carolina do Norte. No depósito da falecida mãe da família, Gryder encontrou um equipamento de paraquedas militar modificado. Ele o descreveu ao Cowboy State Daily como algo “um em um bilhão”, especulando que poderia ter sido usado na ousada fuga de DB Cooper. Caso DB Cooper: o que aconteceu? Cooper sequestrou o voo 305 da Northwest Orient em 24 de novembro de 1971, em um breve trajeto entre Portland e Seattle. Após a decolagem, ele entregou um bilhete a uma comissária de bordo, revelando que carregava uma bomba em sua pasta.

Em troca da segurança dos 36 passageiros e seis tripulantes, ele exigiu 200 mil dólares em notas de 20 dólares e quatro paraquedas. Cooper pulou com dois deles (um deles era usado para instrução e havia sido costurado). Ele também usou o cordão de um dos paraquedas restantes para amarrar a bolsa com o dinheiro. Quando o avião pousou em Seattle, o resgate e os paraquedas foram entregues, e Cooper liberou os passageiros e parte da tripulação. Seguindo suas instruções, o Boeing 727 foi reabastecido e decolou novamente rumo à Cidade do México.



Por volta das 20h, no sudoeste de Washington, uma luz no painel da cabine indicou que a porta traseira da aeronave havia sido aberta. Cooper desapareceu logo depois. Caso DB Cooper: atualizações recentes Os filhos de Richard McCoy acreditam que seu pai poderia ser DB Cooper. No entanto, decidiram não se manifestar publicamente enquanto a mãe estava viva, temendo as implicações de seu possível envolvimento no crime. As descobertas de Gryder levaram o FBI a reabrir o caso extraoficialmente. Foi o primeiro avanço significativo desde que a investigação foi arquivada em 2016.