‘Vovó’ de IA engana golpistas em ligações telefônicas; entenda

Em ligações telefônicas com golpistas, Daisy ofereceu várias informações pessoais: de longas histórias sobre a família até sua paixão por tricô. Mas o que nenhum dos fraudadores esperava era que a típica “vovó” fosse, na verdade, uma inteligência artificial.

É com a criação da ‘Scambaiter Daisy’, durante o mês de novembro, que a empresa de telefonia móvel O2, no Reino Unido, pretende criar uma tecnologia capaz de atender as chamadas e manter os farsantes no telefone, longe dos clientes, o máximo de tempo possível.