Torcedor tem decisão incomum ao tentar distrair adversário na Premier League

Uma situação incomum roubou a cena em rodada da Premier League, no último sábado (30). Isso porque um torcedor do Wolverhampton tirou a roupa com o objetivo de deixar desatento o atacante Justin Kluivert, do Bournemouth, antes de cobrança de pênalti. Naquele momento, era o terceiro pênalti a favor dos visitantes no jogo e o holandês já havia convertido as duas penalidades anteriores.

O episódio ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo da partida pela Premier League. Na oportunidade, o atacante brasileiro Evanílson, do Bournemouth, sofreu a terceira falta dentro da área do Wolves, a segunda cometida pelo goleiro José Sá. O outro erro foi do meio-campista Toti Gomes. As diversas câmeras no estádio Molineaux Stadium flagraram o momento que o torcedor abaixou as calças e levantou o casaco, depois do árbitro liberar a cobrança do pênalti.