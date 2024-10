Conheça Bennu, asteroide com maior risco de impacto com a Terra

Bennu, o asteroide mais perigoso conhecido, pode colidir com a Terra em 2182. A Nasa já trabalha para evitar o impacto, estudando formas de desviar da trajetória

Crédito: Reprodução/ NASA/ Goddard/ Universidade do Arizona

O risco de isso acontecer é de 1 em 2,7 mil . Esse risco parece baixo, mas é quase duas vezes mais provável do que alguém encontrar um trevo de quatro folhas (1 em 5 mil) ou mais de cinco vezes mais provável do que ser atingido por um raio (1 em 15,3 mil).

O asteroide Bennu é uma joia científica, mas potencialmente perigosa: nenhuma outra rocha espacial tem uma probabilidade maior conhecida de atingir a Terra nos próximos 200 anos. Bennu é apelidado de “ o asteroide mais perigoso do mundo ” por ter a pontuação mais alta na Escala de Risco de Impacto.

Sendo apenas um vigésimo do tamanho do asteroide que atingiu a Terra e matou os dinossauros, Bennu não destruiria a Terra ou mesmo a vida nela. No entanto, o asteroide deixaria uma cratera de quatro milhas (6,4 km) de largura e destruiria cidades próximas.

Asteroide Bennu: veja a eventual data da colisão com a Terra

Análises iniciais de missões guiadas pela Nasa forneceram algumas informações sobre a trajetória do asteroide. Bennu deve fazer seu próximo sobrevoo próximo à Terra em pouco mais de um século e pode entrar em rota de colisão com a Terra devido à atração gravitacional do nosso planeta.

Inicialmente, os cientistas calcularam que Bennu poderia passar por 26 “buracos de fechadura gravitacionais” em seu caminho — qualquer um dos quais poderia alterar sua trajetória para uma colisão com a Terra.