Dia 1º de novembro é feriado? Confira o que é celebrado

A data católica é celebrada antes do Dia de Finados, e possui um significado semelhante; saiba o significado do Dia de Todos os Santos

Em quais cidades é feriado em 1º de novembro?



Algumas cidades do Brasil têm datas comemorativas no dia 1º de novembro. Duas cidades no estado de São Paulo e uma no Paraná comemoram o aniversário dos municípios.

As cidades de Itatiba e Taciba, em São Paulo, comemoram a Emancipação Política Municipal, sendo feriado de acordo com a Lei Orgânica Municipal. O mesmo ocorre com a cidade de Piên, no Paraná.

