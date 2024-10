Homem com vício em heavy metal é aposentado por invalidez; entenda

Natural da Suécia, o homem consultou vários médicos que atestaram que sua obsessão havia realmente se tornado um vício, o que significava que ele não conseguia manter um emprego em tempo integral, relata o site de notícias local, via Global Post.

A atenção da mídia foi atraída para o caso quando Francisco Trujillo, professor de Direito Trabalhista e Previdência Social na Universidade Jaume I de Castellón e colaborador do site NoticiasTrabajo (site de notícias dedicado à economia), postou informações sobre o caso no LinkedIn.

“Conversei com três psicólogos e eles finalmente concordaram que eu precisava disso para evitar ser discriminado,” comentou. Atualmente, ele tem um emprego de meio período como lavador de pratos em um restaurante em Hässleholm, mas isso será complementado por benefícios por incapacidade.

No post, ele explica como, em 3 de março de 2015, o mundo do heavy metal colidiu com o mundo jurídico, uma colisão que deixaria o homem esperando quase uma década por uma resposta.

O professor Trujillo descreveu que o sueco teve que se consultar com três psicólogos antes de receber apoio psicológico suficiente para ser levado a sério.