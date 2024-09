Dia de Madre Teresa de Calcutá: história, feitos e orações à Santa

Dia de Madre Teresa de Calcutá: conheça mais sobre a figura religiosa em sua data Crédito: wal_172619/Pixabay

O dia de Madre Teresa de Calcutá, comemorado em 5 de setembro, celebra os feitos daquela que ficou conhecida como "Santa da Sarjeta", nome que ganhou por ajudar os mais pobres na região de Calcutá, na Índia. Em sua vida, Madre Teresa construiu orfanatos, hospitais, casas de acolhimento, escolas e colônias para pessoas com hanseníase, além de ter fundado a Congregação Missionárias da Caridade. Conheça a história da Santa católica e seus principais feitos. SAIBA MAIS | Dia de Santa Mônica: história, curiosidades e oração

Quem foi Madre Teresa de Calcutá? Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, de etnia albanesa, nasceu em 26 de agosto de 1910 na atual Macedônia do Norte. Sua caminhada na fé começou aos 18 anos, quando entrou para o Instituto da Bem-Aventurada Virgem Maria, também conhecido como convento das Irmãs de Loreto, em Dublin, na Irlanda. Lá, recebeu as orientações e o treinamento necessário para começar a trabalhar em missões ao redor do mundo. Madre Teresa só saiu do convento em 1946, quando passou a viver entre os pobres e doentes da cidade de Calcutá. Para isso, aprendeu cuidados médicos básicos com as enfermeiras da organização Irmãs da Missão Médica, na cidade de Pátma.

No começo, as condições eram precárias e não haviam muitas pessoas engajadas na causa. Porém, com o passar do tempo e com as doações das pessoas, Teresa fundou sua própria ordem de freiras, denominada Missionárias da Caridade, e intensificou os trabalhos em Calcutá. Por que pessoas são consideradas santas mesmo sem reconhecimento oficial da Igreja? ENTENDA Em 1952, abriu a casa de repouso para pessoas doentes e em situação de rua que, segundo historiadores, oferecia comida, roupas e cuidados básicos de higiene àqueles que precisavam.

Em 1960, a situação de exclusão social enfrentada pelos portadores de hanseníase, doença conhecida na época como lepra, chamou a atenção da Madre. A religiosa então fundou a colônia Shanti Nagar, que significa "Lugar de Paz", onde as pessoas viviam e trabalhavam longe de preconceitos. A partir dos anos 60, suas instituições de caridade alcançaram outras cidades indianas, como Délhi, Ranchi e Jhansi, e se espalharam por todo o mundo nas décadas seguintes. Após uma vida dedicada à causa humanitária, percorrendo o mundo com sua Congregação Missionárias da Caridade, Madre Teresa morreu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Atualmente, sua Congregação atua em 132 países e conta com mais de quatro mil voluntários. O que dizia Madre Teresa de Calcutá? Defensora da paz e da empatia, suas falas eram sempre marcadas por ambas as características. Confira algumas citações da freira: “É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado” “A falta de amor é a maior de todas as pobrezas” “Não espere pelos líderes. Faça sozinho, de pessoa para pessoa” “Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no fazer. Não é quanto nós damos, mas quanto amor colocamos na doação.” Seu trabalho humanitário resultou ainda em uma série de prêmios, sendo o principal deles o Prêmio Nobel da Paz de 1979.

Qual foi o milagre de Madre Teresa? Missionárias da Caridade participam de oração especial para marcar o 114º aniversário de Madre Teresa Crédito: Dibyangshu SARKAR / AFP A beatificação de Madre Teresa, realizada pelo Papa João Paulo II em 2003, foi baseada na cura de uma mulher em Bangladesh, Monica Besra, que sofria de um tumor abdominal. Acredita-se que ela orou à Madre Teresa e foi curada após colocar uma foto da freira sob o tumor.