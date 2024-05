Dia de São Jorge: conheça a história do santo e veja oração

São Jorge é considerado mundialmente como o protetor de escoteiros mirins, soldados e cavaleiros. Conheça a história do santo guerreiro e veja sua oração

São Jorge é representado como um homem montado em um cavalo branco, empunhando uma lança na Igreja Católica. Embora não haja registros que confirmem a existência do santo, sua história é rodeada por lendas.

São Jorge é considerado mundialmente como o protetor de escoteiros mirins, soldados e cavaleiros. Ele também é padroeiro de países como Inglaterra, Geórgia e Etiópia. Conheça a história do santo e veja a sua oração.

Dia 23 de abril é celebrado o dia de São Jorge, tanto pela Igreja Católica quanto pela Ortodoxa. Os festejos acontecem em diversas regiões do Brasil e trazem consigo o sincretismo religioso. A data foi escolhida porque marca o dia da morte do santo.

De acordo com uma das histórias mais conhecidas, São Jorge salvou uma cidade da Capadócia de um dragão que aterrorizava a população . O guerreiro enfrentou a criatura montado em seu cavalo branco e a matou após uma batalha.

Ele teria nascido em uma família cristã na Capadócia e servido no exército romano. Jorge foi martirizado por não renunciar ao cristianismo e decapitado em 23 de abril em 303 d.C..

Dia de São Jorge: santo é padroeiro de onde?



O santo é padroeiro de alguns países como da Etiópia, da Geórgia e da Inglaterra.

No Brasil, o São Jorge é o padroeiro, extraoficialmente, da cidade do Rio de Janeiro (título atribuído a São Sebastião). Ele também é padroeiro dos escoteiros, e da Cavalaria do Exército Brasileiro.

A data é celebrada com missas, procissões, refeições especiais e eventos com as tradicionais feijoadas.

Além disso, ele inspirou diversas canções e possui profundas relações com times de futebol como o Corinthians.

Dia de São Jorge: sincretismo religioso



São Jorge também é venerado em diversas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, onde é sincretizado na forma de Ogum.