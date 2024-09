Superlua com eclipse em setembro 2024: veja tudo sobre evento raro

O fenômeno da superlua com eclipse ocorre em setembro de 2024 Crédito: reprodção: Pexels / Alex Andrels

O fenômeno da superlua de setembro de 2024 ocorrerá simultaneamente a um eclipse lunar parcial no dia 18 de setembro. O raro evento que combina os dois poderá ser observado em algumas partes do mundo como América do Sul, África, partes da Ásia e Europa. Fases da Lua em setembro de 2024: VEJA calendário, marés e signos

Já a superlua será visível em todo o mundo, desde que o céu esteja limpo. Esta será a última de 2024, encerrando uma série de quatro superluas que ocorreram ao longo do ano.

Para quem estiver interessado em observar esse fenômeno, será importante encontrar um local com pouca poluição luminosa e um horizonte claro. O melhor horário para observá-lo será logo após o nascer da Lua ou antes de seu pôr, quando a ilusão da Lua próxima ao horizonte pode fazê-la parecer ainda maior. Em Fortaleza, o evento poderá ser parcialmente visível, dependendo das condições do tempo e do horizonte.

Superlua com eclipse em setembro 2024: veja como acontece A fase da Lua cheia de setembro será na segunda quinzena do mês, com a primeira no dia 17 de setembro às 23h34min. E vai até o dia 23 de setembro, antes da Lua minguante. A superlua acontece quando a Lua cheia coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Isso faz com que a Lua pareça maior e mais brilhante no céu do que uma Lua cheia comum. O alinhamento raro combina a grandiosidade de uma superlua com a sombra da Terra projetada sobre a Lua. Essa vai parecer cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que uma lua cheia típica.

Em Fortaleza, por exemplo, a Lua começará a aparecer no horizonte logo após o pôr do sol e estará mais alta no céu por volta da meia-noite. Durante o eclipse, a superlua ficará parcialmente escurecida pela sombra da Terra. Isso criará um contraste em que a parte iluminada da Lua parecerá ainda mais brilhante em comparação com a parte sombreada. Esse lado que estiver na sombra poderá adquirir um tom avermelhado ou laranja, dependendo das condições atmosféricas, devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre.

Início do Eclipse Penumbral: a lua começará a entrar na penumbra da Terra, a parte externa mais difusa da sombra, mas essa fase é difícil de ser percebida a olho nu.

Início do Eclipse Parcial: a parte mais visível do eclipse começará quando a lua entrar na umbra da Terra, a parte mais escura da sombra.

Máximo do Eclipse: o auge do eclipse ocorrerá quando a maior parte da Lua estiver coberta pela sombra da Terra.

Fim do Eclipse: A lua sairá gradualmente da sombra da Terra, encerrando o fenômeno. Superlua com eclipse: o que significa na astrologia e como influencia o signo? Superlua com eclipse em setembro 2024: veja como influencia no seu signo Crédito: Reprodução/Pexels/Pavel Danilyuk A superlua de setembro também é chamada de "Lua da Colheita", pois em muitas culturas ela coincide com a época das colheitas de outono no hemisfério norte. Superluas costumam ter significados culturais e espirituais em diversas tradições, sendo vistas como momentos de renovação e introspecção. Algumas pessoas acreditam que essas luas têm energias especiais e podem influenciar o comportamento humano e natural.

Em diversas culturas, eclipses lunares são vistos como momentos de transformação e mudança, e combinados com a superlua, podem ter um simbolismo ainda mais forte. Na astrologia, a Lua cheia é sempre o ápice de uma “alunação”, que é o momento mais intenso, e quando combinada com um eclipse, mesmo que parcial, traz uma mistura de luz e sombras, segundo a astróloga Laissa Bresciane. De acordo com ela, isso pode gerar confusão, revelando coisas antes invisíveis e obscurecendo outras que antes pareciam claras.