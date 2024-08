Fases da Lua em setembro de 2024: veja calendário, marés e signos

Calendário completo das fases da lua no mês de setembro de 2024: veja como o astro interfere nas marés e qual sua influência em cada signo do zodíaco

Em setembro de 2024, as fases da Lua seguirão seu ciclo habitual, começando com a Lua Nova , que ocorrerá em 2 de setembro. Nesse momento, o satélite natural estará alinhado entre a Terra e o Sol, fazendo com que sua face visível fique completamente escura.

Depois da Lua Cheia, a Lua começará a minguar, e no dia 24 de setembro, atingirá a fase de Último Quarto . Nessa fase, novamente, metade da Lua estará visível, mas a parte iluminada estará encolhendo até que o ciclo se complete com outra Lua Nova em outubro.

No dia 17 de setembro ocorrerá a Lua Cheia , quando a Lua estará totalmente iluminada pela luz solar, aparecendo como um disco brilhante no céu noturno. Esse período é conhecido por sua influência sobre as marés e, segundo algumas tradições, também pode afetar o comportamento humano e animal.

Quando a Lua está alinhada com a Terra e o Sol, como durante as fases de Lua Nova e Lua Cheia, as forças gravitacionais se combinam para criar marés de sizígia, conhecidas popularmente como marés altas ou vivas.

Nesse período, as marés altas serão mais intensas e as marés baixas, mais variadas. Neste mês, as marés vivas ocorrerão logo após a Lua Nova no dia 3 e a Lua Cheia em 17 de setembro.

Por outro lado, durante o Primeiro e o Último Quarto, quando a Lua e o Sol formam um ângulo reto em relação à Terra, as forças gravitacionais se contrapõem, resultando em marés de quadratura.