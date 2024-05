Cannes 2024: cachorro Messi, de Anatomia de uma Queda, entrevistará artistas no Festival

"Ele é a estrela, Messi entrevistará os famosos em Cannes, vou lhe emprestar minha voz. Me devolverá, né?", brincou o humorista francês Raphaël Mezrahi, ao lado do "border collie" de oito anos.

Messi, o cachorro astro do filme "Anatomia de uma Queda" , última Palma de Ouro, volta em maio ao Festival de Cannes , equipado com um microfone e uma câmera para falar com os famosos.

O cão falará com os famosos no "tapete vermelho" e "na saída do banheiro", afirma Mezrahi.

Cachorro Messi: a história de uma estrela na telona

"As pessoas me dizem que 'Messi ficaria melhor descansando em seu quintal', mas ele conhece seu quintal de cor, adora as pessoas, adora brincar", explica Laura Martin, adestradora e tutora do cão.

A AFP assistiu, duas semanas antes do início do Festival de Cannes, aos testes de microfone e da câmera 360° no corpo de Messi, com seus pelos brancos e pretos, e feliz sendo centro das atenções.

"Messi é uma farsa, claramente", diz Martin, 37 anos. Um de seus filhos lhe deu esse nome, em homenagem ao jogador argentino.

A adestradora particular, que trabalha no cinema para treinar animais de estimação e zelar pelo seu bem-estar, nunca pensou que "iria tão longe" com Messi.

O cão sempre a acompanhava mas nunca havia sido selecionado: "'Muito bonito, aparece demais' me diziam".

O tão longe a que se refere é Los Angeles. "Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro.