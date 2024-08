A grande divergência entre China e Europa sobre os carros elétricos

Com a China decolando e a Europa estagnada, o primeiro semestre de 2024 marcou uma divergência crescente entre a trajetória de vendas de carros elétricos e híbridos recarregáveis entre os dois mercados.

Na Europa, esses modelos foram responsáveis por apenas 20,5% dos carros vendidos em junho, uma queda em relação ao ano anterior, enquanto na China os carros elétricos e híbridos recarregáveis tiveram um forte crescimento.

Em julho, sua participação no mercado chinês ultrapassou a marca de 50%, em comparação com 36% no ano anterior.