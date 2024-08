Festa de Iemanjá é celebrada nesta quinta, 15; veja onde terá festa em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, 15-08-2023: Festa de Iemanjá, na Praia de Iracema. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"[A festa] significa muita coisa para a gente. É uma data muito especial, já que somos todos filhos de Oxalá e Iemanjá. [Também] é uma data para combater o preconceito, abrir a mente das pessoas e mostrar que a gente não veio fazer o mal", destaca Mãe Eliane do príncipe da Espanha, do terreiro Centro Espírita de Umbanda Rei Salomão. "Nós, de religiões de matriz africana, queremos ser aceitos e respeitados. Nós [no momento] não somos aceitos, somos tolerados pela comunidade [...] é uma forma de levar para frente o legado dos nossos ancestrais que viveram [em busca] de tornar a religião algo mais livre, mesmo que hoje em dia ainda exista preconceito", adiciona. Na Praia da Leste, no bairro Pirambu, a comemoração acontece pela segunda vez. O evento é organizado pelo Centro Espírita de Umbanda Rei Salomão. Pessoas de todas as crenças e idades podem participar da celebração.

"Aceitamos todas as pessoas. Não fazemos distinção, já que nós também somos descriminados. Não queremos fazer isso com outras pessoas. A gente acolhe todo mundo", pontua Mãe Eliane. Na Praia do Futuro as festividades são mais antigas. Elas acontecem há 59 anos. A programação conta com apreentações musicais, rodas de conversa e cortejos. A festa tem o tema ‘Oh Iemanjá acalma a fúria das águas, e nos acolhe em teus braços’. “Hoje em dia a gente recebe estrutura do [poder público] e da polícia. Nos anos 40 e 50, a festa era feita nas dunas da Praia do Futuro, onde a polícia não podia chegar, porque era totalmente proibida. Hoje, a gente tem mais liberdade, mas a intolerância religiosa continua”, ressalta Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá, presidente da União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum), que organiza a festa.

Onde as festas acontecem? Praia da Leste Quando: quinta-feira, 15;

Horário: das 11 às 15 horas;

Concentração: Barraca Foi Sol - Praia da Leste, Pirambu;

Mais informações: (85) 9 9973-4000 ou (85) 9 8674-9781 Praia do Futuro Quando: 14 e 15 de outubro;

Horário: das 18 às 23h30min no dia 14 e das 8 às 16 horas no dia 15;

Concentração: Av. Zezé Diogo, 2551 (Barraca do Zé Praia);

Mais informações: @uecumfederacao Praia de Iracema Quando: 14 e 15 de outubro

Horário: das 18 às 23h30min no dia 14 e das 8h às 16h no dia 15;

Concentração: Rua Castro e Silva, 920

Mais informações: @uecumfederacao