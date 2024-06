Google Doodle celebra Dia dos Namorados com jogo sobre ‘química’

O Google Doodle desta quarta-feira, 12, está com o tema especial para o Dia dos Namorados no Brasil. Com uma atividade interativa, os usuários podem recorrer a uma espécie de “Tinder da Química" para descobrir com qual elemento eles mais combinam.

A atividade pode ser acessada diretamente pela arte na Busca, que libera um quiz de personalidade com cinco perguntas que darão “Match” com outros elementos disponíveis. Veja a seguir como funciona.

Google Doodle educativo no Dia dos Namorados

O Google Doodle aproveitou a data que celebra o amor para fazer um jogo educativo. A atividade interativa do buscador brinca com a "química" dos casais para explicar sobre ligações químicas.