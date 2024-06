Dois restaurantes brasileiros estão entre os melhores do mundo

Dois restaurantes brasileiros integram a lista dos 50 melhores estabelecimentos do mundo, no considerado o "Oscar da Gastronomia". Veja quais são

A Casa do Porco, sob a direção de Jefferson Rueda e Janaína Torres Rueda, conquistou a 27ª posição no ranking. Já o Oteque, comandado pelo chef Alberto Landgraf, ficou em 37º lugar.

O estabelecimento paulista destaca-se pela carne suína. Anteriormente ele já alcançou a 12ª posição no ranking mundial. Já o restaurante carioca subiu 39 posições, passando do 76º lugar na lista estendida do ano passado para o 37º lugar entre os melhores do mundo em 2024.

Oscar da Gastronomia: como funciona a premiação?

Criado em 2002 pela revista britânica Restaurant, o The World’s 50 Best Restaurants celebra a diversidade culinária global. A seleção abrange 27 regiões e é composta por um painel de 1.080 especialistas, incluindo críticos gastronômicos, jornalistas e chefs.