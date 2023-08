Chefs reúnem histórias e receitas da gastronomia cearense em livro

“Eu lembro que o início do projeto ocorreu em conversas informais ao redor da mesa. Não lembro exatamente do ano, mas acredito que tudo começou há cerca de 20 anos”, recorda Élcio Nagano .

Há duas décadas, um trio de amigos decidiu reunir seus conhecimentos e experiências na culinária para construir um novo trajeto na gastronomia do Ceará.

Na troca de ideias, dicas e orientações entre chefs, Élcio, juntamente com Bernard e Fernando construíram o “Ceará à Mesa”, que parte em busca do reconhecimento dos produtos culinários do Estado e do desenvolvimento da cultura gastronômica por toda a região.

Como resultado de anos de histórias e vivências no estudo gastronômico e na cozinha de seus restaurantes, os amigos de longa data e parceiros de profissão lançam nesta segunda-feira, 21, o livro “Ceará à Mesa: Sabores, histórias e receitas”, às 19 horas, no Senac, localizado na avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.

Chef Fernando Barroso Crédito: Jarbas Oliveira/Divulgação

Concebido por Fernando Barroso, o “Ceará à Mesa” parte da idealização do chef cearense em fomentar a gastronomia do Estado, além de propagar os sabores do Ceará, fortalecendo o desenvolvimento gastronômico-cultural de todos os municípios cearenses.

Pesquisador desde antes de adentrar no universo da gastronomia, Fernando uniu a vontade de aprimorar os conhecimentos na área com o desejo de desenvolver a culinária na terra do sol.