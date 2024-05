Casa do filme "Esqueceram de Mim" está à venda por R$ 27 milhões nos EUA

A famosa casa do clássico filme infantil dos anos 1990 “Esqueceram de Mim” está à venda por R$ 27 milhões. O ilustre lar do personagem Kevin McCallister, personagem interpretado por Macaulay Culkin, fica localizado em Chicago, nos Estados Unidos.

Os atuais proprietários do imóvel, o casal Tim e Trisha Johnson contaram ao jornal The Wall Street Journal que a casa tem uma “energia feliz” trazida pelos fãs da série de filmes que sempre estão parando para tirar fotos na fachada da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O imóvel foi adquirido pelo casal no ano de 2012 por US$ 1,585 milhão, cerca de R$ 8,1 milhões. Após 12 anos fora do mercado e uma reforma para modernizar o interior da casa, Tim e Trisha esperam vender o imóvel por US$ 5,25 milhões, aproximadamente R$ 27 milhões.