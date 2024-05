Mewing: o que é a técnica da moda nas redes sociais e como funciona

Parece estranho? Saiba que o gesto tem nome — mewing — e já se popularizou na rede social, principalmente no TikTok com o dedo nos lábios fazendo o gesto de silêncio e em seguida apontando para mandíbula e contornando até chegar ao queixo.

Mas o que impulsionou a presença do mewing entre os internautas cerca de seis décadas depois? E realmente existem riscos relacionados à prática?

Em sua criação original, Mew usava outro termo: ortotrópico (ou “orthotropics”, em inglês), para definir sua técnica de melhoria da estrutura facial e da mandíbula. O ortodontista britânico a utilizou na década de 60 para o tratamento de crianças com queixos recuados e dentes tortos.

Mewing: popularidade (e polêmicas) online

Pressionar a língua no céu da boca para definir o maxilar não é uma prática majoritariamente aceita pelos odontologistas. Um de seus divulgadores, Mike Mew, enfrentou em 2022 uma audiência de má-conduta no General Dental Council (GDC), órgão regulador do Reino Unido.

O mewing foi bem recebido na subcultura virtual incel (sigla para “involuntary celibate” ou celibatário involuntário), grupo normalmente composto por homens heterossexuais que se consideram incapazes de manter um relacionamento romântico.

Nos fóruns de debate, os incels compartilham outros termos, como o “looksmaxing”, que objetiva aumentar a atratividade do indivíduo. É nesse contexto que o mewing também é citado, implicando uma possível remodelação do rosto.

Mewing: funciona ou não?

“Não existem benefícios comprovados na literatura acerca da técnica de mewing”, destaca Marcelo Leite, cirurgião buco-maxilo-facial e doutor em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“A alteração do posicionamento mandibular já ocorre em outras situações clínicas, como nos casos de aparelhos bucais para melhoria da apneia do sono”, completa.