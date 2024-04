De carne crua a iogurte: cão mais caro do mundo tem dieta especial e está sob a mira da lei inglesa

A dieta do cachorro consiste em carne crua, vegetais e, diariamente, uma tigela de iogurte grego. Além dos gastos com alimentação, Julian Montoya despende mais de R$ 21 mil 3.300 libras esterlinas em vitaminas e suplementos de saúde para o cão, que são ministrados todos os dias .

O cachorro ostenta pelagem cor de creme, olhos verdes e enormes bochechas que despencam de uma face quadrada. Tais características, somadas ao corpo musculoso, tornam o cão o mais valioso do mundo , segundo o portal inglês The Sun.

Rope Daddy é um cão da raça buldogue francês que pode ser considerado um artefato de luxo . Acontece que o animal é avaliado em mais de R$ 600 mil . Mensalmente, o tutor do cachorro, Julian Montoya, investe 275 libras esterlinas, moeda do Reino Unido , em cuidados com o cão. A quantia equivale a R$ 1.754 na cotação de abril de 2024.

Todo esse gasto com fármacos veterinários e alimentação específica deixam Rope Daddy com a pelagem macia e unhas e dentes com cor perolada. De temperamento dócil, a raça buldogue francês é a mais procurada para o convívio com crianças, idosos e outros animais.