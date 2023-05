Veja como cuidar de um cachorro da raça pug

Originário da China antiga, o pug é uma raça de cachorro encantadora, cativante e com personalidade afetuosa. É um animal de pequeno porte. Seu rosto enrugado, olhos expressivos e uma cauda em forma de espiral são características marcantes que conquistam o coração de todos que o conhecem.

Os pugs têm temperamento amigável e sociável. Eles são extremamente leais e dedicados aos seus tutores, ansiosos por agradar e buscar atenção. Além disso, adoram estar perto da família, seja no sofá, na cama ou apenas seguindo as pessoas pela casa. Inclusive, se adaptam bem a ambientes menores, como apartamentos.

Necessidade de atividade física

Embora sejam enérgicos, eles geralmente não exigem tanto exercício intenso quanto algumas outras raças de cachorro. No entanto, é importante garantir que os pets se exercitem regularmente para evitar o ganho de peso, já que os pugs têm uma tendência a se tornarem obesos.

Cachorros sociáveis

Outra característica notável dos pugs é a facilidade de se relacionar com outras pessoas e animais de estimação. Eles são, normalmente, amigáveis com estranhos e se dão bem com outros cães. Essa natureza sociável também faz dele um ótimo companheiro para famílias com crianças.