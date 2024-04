Alunas criam luz antirruído para ajudar colega autista

As estudantes Beatriz da Silva Lara, Beatriz Angélica Ferreira Barros e Maria Eduarda Silva Augusto, da Escola Estadual Ângelo Scarabucci, em Franca, no interior de São Paulo, desenvolveram o projeto, que ficou entre os finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Tecnologia (Febrace).

Três alunas que estavam no segundo ano do Ensino Médio criaram um dispositivo que serve como alerta para avisar quando o barulho do ambiente supera 85 decibéis.

Além disso, foi uma das vencedoras do Prêmio Ciência Para Todos, uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Fundação Roberto Marinho em 2023.

“Eu tenho parentes com TEA e um irmão que tem perda auditiva, então eu sei todo o sofrimento que isso causa. Me aproximei do Wesley no primeiro ano, quando a gente não era da mesma sala ainda, e ele comentava que o barulho incomodava muito. A coordenadora sempre falava que ele tinha crises dentro e fora da escola por conta disso”, disse Beatriz da Silva Lara ao Metrópoles.