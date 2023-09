3 formas para tornar a educação mais inclusiva para crianças e adolescentes autistas

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem sido um assunto cada vez mais falado devido à alta prevalência da condição no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de dois milhões de autistas entre a população brasileira, que atualmente soma 200 milhões de habitantes. Isso quer dizer que 10% dos cidadãos brasileiros estão no espectro.

Autismo, inclusão e educação

Com uma parcela tão expressiva, é impossível não falar do tema e, principalmente, debater questões importantes acerca dele, como inclusão e educação. Afinal, o processo de aprendizagem de uma criança autista necessita de recursos diferentes para que ela possa desenvolver todo o seu potencial, sem limitações.

Para o professor Cesar Guimarães, CEO da MMP Materiais Pedagógicos, o primeiro passo é não colocar esses estudantes em uma mesma caixa. Por isso, o conhecimento sobre o tema é fundamental. Confira 3 pontos levantados e refletidos por Cesar Guimarães para desmistificar de vez a educação para alunos autistas!