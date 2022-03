Bebê nasce com 5,2 quilos e impressiona mãe e médicos: "Pensavam que estava grávida de gêmeos"

Um bebê surpreendeu sua mãe, Helen Sellers, de 34 anos, e aos médicos de uma maternidade em Leeds, na Inglaterra, pelo peso com que veio ao mundo. A pequena Celia nasceu pesando 5,2 kg. A mãe da recém-nascida, que é enfermeira, contou que já esperava que a filha fosse grande, mas não imaginava que tanto.

A menina nasceu no fim de janeiro e o caso começou a repercutir recentemente nas redes sociais. Durante a gravidez da enfemeira, a famíliaa chegou a fazer apostas para adivinhar o peso do bebê. Uma prima da mulher disse que o peso seria de 5kg, mas consideraram um palpite ousado por ser um recém-nascido.

Helen teve uma barriga enorme durante a gravidez, e as pessoas até perguntavam se ela ia ter gêmeos. "Tinha uma senhora no trabalho que me perguntou algumas vezes se eu tinha certeza de que não eram gêmeos" contou.

Por causa do tamanho de Celia, foi necessário que Helen se submetesse a uma cesariana. Ela contou que inicialmente queria um parto natural, mas ficou feliz de não ter feito. "Não tenho certeza se ela teria saído", brincou.

"As parteiras estavam rindo um pouco e dizendo que ela era muito grande. Ela era o assunto da enfermaria, todas queriam vir e olhar para ela em razão do tamanho. Minha parteira trabalhou por 16 anos e ela disse que Celia foi o segundo maior bebê que ela já viu", revelou Helen.

Outra situação inusitada foi o uso das roupinhas. Por causa do seu tamanho, a "pequena" teve que usar roupas destinadas a bebês de 3 meses de idade.

“Eu nem me preocupei em tirar as roupinhas de recém-nascido do pacote porque sabia que elas já não caberiam em Celia. Agora, ela já está usando roupas de 6 meses”, relatou a mãe.

