CAF e Microsoft querem colaborar em inovação tecnológica

Sergio Díaz-Granados, presidente executivo do CAF, e Tito Arciniega, presidente da Microsoft América Latina, acreditam que o acordo vai ajudar a disseminar e as fomentar a troca de conhecimento em aspectos fundamentais para o desenvolvimento e crescimento da região, como inteligência artificial (IA), habilidades digitais, sustentabilidade e conectividade.

O CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) e a Microsoft anunciam a assinatura de um memorando de entendimento para formalizar uma cooperação em várias áreas de trabalho conjunto entre as empresas, que beneficiam a América Latina e o Caribe e promovem a inovação tecnológica na região.

No domínio das competências digitais e da empregabilidade, o acordo contempla a oferta de formação para que todas as pessoas possam adquirir as competências digitais necessárias para enfrentar uma economia em mudança. Como parte da implementação deste programa, nos próximos dias, será anunciado um curso de Cibersegurança para mulheres na região. Da mesma forma, no dia 25 de março, será aberto o curso Marketing Digital 360, que alcançará 6 mil mulheres.

Em relação à conectividade, o acordo desenvolverá iniciativas conjuntas que permitam a expansão da conectividade de internet de alta velocidade e baixo custo, por meio de dispositivos que aproveitam os espaços brancos do espectro de rádio, com o programa Airband da Microsoft, para beneficiar comunidades que não têm conexão, com destaque para as populações rurais.

Em termos de sustentabilidade, a assinatura o acordo promoverá iniciativas que permitam impulsionar a sustentabilidade ambiental em atividades de desenvolvimento, como reduzir o fosso entre o campo e a cidade, criando condições que aumentem a produtividade do campo e permitam alcançar um desenvolvimento económico e social, para promover um futuro mais sustentável para a região.