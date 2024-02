Homem de 56 anos em situação de rua conquista diploma do ensino fundamental: "Nunca imaginei"

A partir desse acolhimento, o homem, então, após mais de três décadas longe do ambiente escolar, entrou em uma sala de aula do programa Educação para Jovens e Adultos (EJA) para provar para si que ele poderia, enfim, realizar seu sonho.

Para finalizar essa etapa de sua vida, Gilson contou com apoio do programa do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), uma ação da Secretaria de Educação de Rio Branco.

Homem em situação de rua realiza sonho de concluir o ensino fundamental aos 56 anos: "Nunca imaginei"

A coordenadora do Centro POP, Liberdade Leão, destaca a diferença que o programa fez na vida de Gilson, que, segundo ela, estava depressivo e desestimulado com a questão do desemprego que, juntamente com a ausência de moradia, deixava o homem sem esperança de qualquer futuro.

A formatura para Gilson foi um momento muito especial, com direito a beca e toda a pompa necessária para uma conquista tão significativa. A cerimônia de encerramento ocorreu com a presença de alguns convidados e muita emoção.

Entre choros e risos dos presentes e do próprio aluno, o diploma de Gilson foi entre a ele diretamente pelo prefeito da cidade, Tião Bocalom (PP), que fez questão de comparecer na formatura.