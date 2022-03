Idoso de 88 anos fornece aulas gratuitas de idiomas e viraliza

Um idoso de 88 anos viralizou nas redes sociais na última semana. Fluente em quatro idiomas, o iraquiano Hikmat Daoud Hanna - conhecido como "Seo Henrique" - oferece aulas de idiomas gratuitas no centro de Curitiba, no Paraná. O registro foi feito pela fotógrafa Fran Machoski e publicado em suas redes sociais. Logo o conteúdo acumulou diversas curtidas e interessados nas aulas de Henrique.

Na publicação, Fran relatou que estava visitando a Feirinha do Largo, no município, e encontrou o idoso na praça. "Lhe perguntei como funcionavam as aulas, já esperando que após a amostra grátis viesse algum tipo de combo pago. Mas eu estava enganada... As aulas são realmente grátis", contou.

Henrique se disponibiliza a ir ate a casa do aluno, sem mesmo cobrar deslocamento ou passagem de ônibus. "Lhe questionei a razão disso e ele me disse: 'Veja, eu quero ajudar quem não tem dinheiro para pagar. Eu não quero acumular. Acumular pra quê?'", compartilhou Machoski nas redes sociais. Após a repercussão do post, um perfil pessoal para o "Seo Henrique" foi criado no Instagram, que já conta com mais de 12 mil seguidores.

Em seu perfil pessoal, o iraniano de pais católicos compartilhou um pouco da motivação para o ensino gratuito. "Foi a parábola dos talentos, descrita no evangelho (Mateus: 25, 11-30) que me inspirou a tomar a iniciativa, baseada no seguinte raciocínio: eu não sabia o idioma Inglês, já que a minha língua mãe e o Árabe. Com o passar do tempo, Deus me proporcionou a oportunidade de aprender o Inglês que, hoje, eu domino em alto nível", contou.

Ele considera o aprendizado da língua inglesa como um "talento" divino. "Ai me questionei: ao que adianta eu guardar esse "talento" na minha mente, quando eu posso repassar o mesmo para outras pessoas? Foi ai que resolvi oferecer aulas gratuitas para quem necessita e não tem condições financeiras para pagar. O simples fato de ver uma única pessoa aprender e falar o Inglês comigo, representa para mim uma incomensurável recompensa". Henrique tem dois dicionários (português-árabe e italiano-árabe) e um livro manuscrito. Uma vaquinha online foi criada pela fotógrafa Fran para ajudar a publicar os livros.







