Dia da saudade: como lidar com o sentimento?

“Depois ficou o pensamento ‘por que não fiz isso? por que não fiz aquilo?’. E isso influencia a minha relação com as pessoas até hoje”, reflete.

O tempo é uma das curas mais eficazes. É importante ser paciente com os sentimentos. O tempo que perdurar será necessário para aceitar a saudade e lidar melhor com ela.

Para ele, a saudade tem estágios: quando passou pela perda, a dor era imensurável, mas hoje ela se manifesta de forma mais tranquila. “É como se o tempo curasse”, afirma.

Lindembergue conta que a família lida com a saudade relembrando momentos quando estão juntos. “Quando a minha irmã ia aos domingos lá em casa com as crianças, a mamãe abrindo o portão sempre comentava: ‘Chegou você com esses meninos traquinos para tirar o sossego da gente!’’’, lembra de uma das ocasiões felizes.

De acordo com a psicóloga, a saudade “é importante e necessária para vermos o que estamos e como estamos construindo nossos laços afetivos”. “Assim, a saudade nos traz de volta para nós mesmos. Nos lembrando daquilo que foi e é importante para nós”, aponta.