Terceira melhor pizza do mundo é criação de brasileiro; conheça

Terceira melhor pizza do mundo é de um chef brasileiro Crédito: Reprodução/Instagram Sartoria Panatieri

Você sabia que a melhor pizza europeia, fora da Itália, e a terceira melhor do mundo é de um chef brasileiro? Rafael Panatieri, de 37 anos e natural do Rio Grande do Sul, faz bastante sucesso com sua pizzaria chamada Sartoria Panatieri, no bairro da Gràcia, em Barcelona. A pizza do brasileiro foi considerada a melhor da Europa, fora das terras italianas, e a terceira melhor do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Duas pizzarias do Brasil estão entre as 50 melhores do mundo; VEJA ranking

Terceira melhor pizza é de brasileiro: trajetória em outras restaurantes Panatieri sempre teve contato com a culinária italiana. Quando se tornou adulto, prestou vestibular para medicina veterinária, mas logo largou e começou a sua trajetória na gastronomia. Ainda no Brasil, o gaúcho começou a se especializar e chegou a trabalhar na cozinha de hotéis quatro estrelas, mas em 2009, ele decidiu ir para Itália e trabalhar nos restaurantes de lá. O plano deu certo e Rafael foi para Milão, Sicília, Roma e Florença. "Aprendi a falar italiano e mais da cultura italiana e europeia. Foi minha porta de entrada”, disse para o site UOL. Mesmo se dando bem em terras italianas, em 2012, o brasileiro decidiu se mudar para Barcelona, e lá trabalhou como subchefe em um estabelecimento, e depois como chefe de partida em um restaurante Michelin. CONHEÇA as melhores pizzarias do mundo; 3 estão no Brasil

Já em 2018, com experiência em várias cozinhas e com uma quantia de dinheiro, Panatieri abriu sua pizzaria na cidade espanhola, junto com seu sócio espanhol Jorge Sastre, e começou a fazer seu nome na gastronomia mundial.

Terceira melhor pizza é de brasileiro: massa é diferente da italiana A renomada pizzaria Sartoria Panatieri tem um diferencial: a massa da pizza é diferente da italiana. "A gente criou uma massa do zero. Queríamos ter uma versão própria, trabalhar com produtos locais e não trazer coisas da Itália. A única coisa que trago da Itália é a muçarela. Mas o resto a gente trabalha com ingredientes de temporada", disse Rafael ao UOL. Além disso, a massa da pizza é é feita com farinha ecológica, fermentada por mais de 70 horas. "O que mais tem de segredo é o controle e a hidratação da massa. O repouso, a temperatura de repouso e a fermentação da massa", afirma o chef.

Terceira melhor pizza é de brasileiro: restaurante premiado O diferencial da pizzaria de Panatieri deu muito certo e em 2023 o restaurante do chef ganhou o prêmio de melhor pizzaria da Europa fora da Itália pelo guia italiano 50 Top Pizza Europa 2023, e a terceira melhor do mundo. Rafael afirma que respeita muito a culinária italiana, mas que é possível fazer uma pizza de qualidade fora da Itália. "A gente nunca buscou estar em nenhuma lista. Não é a filosofia do nosso trabalho. É algo natural", afirma o chef gaúcho.