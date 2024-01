O dia dos cachorros no Nepal: conheça celebração

Corvos, vacas e bois também são homenageados no festival; data é marcada para agradecer cães pela amizade e lealdade; entenda

Apesar de existir uma variação no calendário da festividade, o segundo dia, chamado de Kukur Tihar, é sempre dedicado aos cães para agradecer a amizade e lealdade canina. A festa celebra as criaturas associadas ao deus hindu da morte Yamaraj.

A celebração religiosa Tihar, festival hindu com duração de cinco dias, ocorre no Nepal e nos estados indianos de Sikkim e Bengala Ocidental.

Na data, as pessoas fazem a puja, um tipo de ritual de adoração para realizar pedidos a uma ou mais divindades. Todos os cachorros, sejam domésticos ou animais de rua, recebem petiscos e adoração.

O festival é realizado entre outubro e novembro, e também é marcado pela iluminação “diya”, que são pequenas velas postas dentro e fora de casa. Além disso, os celebrantes decoram a casa com arroz colorido, areia colorida ou pétalas de flores para recepcionar, de uma forma sagrada, deuses e deusas.

Festival do Nepal: conheça mais sobre os outros dias

No primeiro dia do Tihar, os corvos são celebrados, pois são vistos como mensageiros do deus da morte Yamaraj. Outro homenageado é o deus hindu da medicina, Dhanvantari. Os nepaleses compram utensílios domésticos, joias e eletrodomésticos.

O segundo dia é destinado à espécie canina e marca a relação especial entre humanos e cachorros. Os hindus acreditam que o cão é o mensageiro do deus da morte.

Já a vaca, animal sagrado e importante do hinduísmo, é celebrado no terceiro dia de Tihar. É considerado o dia mais importante, já que a deusa padroeira, Lakshmi, é recebida em casas limpas e decoradas com flores e luzes.