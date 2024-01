Um mês sem beber álcool? Conheça a proposta do ‘Janeiro Seco’

Já começou as suas metas para 2024? Se uma delas inclui diminuir o consumo de álcool, a proposta do “Janeiro Seco” pode ser um ponto de partida. A campanha, praticada nos Estados Unidos e na Europa, consiste em deixar as bebidas alcoólicas de lado por um mês.

A ideia para os 30 dias de sobriedade começou em 2013, no Reino Unido. Agora, em sua 11ª edição, a campanha da Alcohol Change UK destaca os benefícios da pausa, citando uma pesquisa conduzida pelo Royal Free Hospital e publicada no British Medical Journal em 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A observação buscava avaliar mudanças nos fatores de risco metabólicos e fatores de crescimento relacionados ao câncer, associados com a abstinência ao álcool em curto prazo.