BH é a capital que mais consumiu álcool em 2021; Fortaleza, a 16ª no ranking

Ministério da Saúde fez pesquisa do consumo de bebidas alcóolicas ano passado nas 26 capitais brasileiras e no DF; BH lidera e Fortaleza ficou em 16º; veja ranking

Belo Horizonte (MG) foi a capital que mais consumiu bebidas alcoólicas no ano passado, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. A capital mineira conquistou a liderança com o consumo de mais de quatro doses de bebida alcoólica em 30 dias por 25,20% da população.

O segundo lugar ficou com Vitória (ES), com 23,28%, seguida por Cuiabá (MT), com 23,17%. Fortaleza (CE) aparece na 16ª posição do ranking nacional com 18,33%. Por outro lado, Porto Alegre (RS) foi a capital que menos consumiu álcool, com apenas 12,82%.

Ranking das capitais que mais consumiram bebida alcóolica em 2021

Belo Horizonte (MG): 25,20%

Vitória (ES): 23,28%

Cuiabá (MT): 23,17%

Distrito Federal (DF): 22,54%

Salvador (BA): 22,53%

Palmas (TO): 22,17%

Porto Velho (RO): 21,74%

Florianópolis (PA): 21,47%

Macapá (AM): 20,42%

Rio de Janeiro (RJ): 19,90%

João Pessoa (PB): 19,83%

Campo Grande (MS): 19,77%

Recife (PE): 19,43%

Teresina (PI): 18,50%

Goiânia (GO): 18,39%

Fortaleza (CE): 18,33%

Boa Vista (RR): 17,87%

São Luís (MA): 17,85%

Aracaju (SE): 17,28%

São Paulo (SP): 15,82%

Natal (RN): 15,40%

Belém (PA): 15,31%

Curitiba (PR): 15,18%

Manaus (AM): 14,80%

Rio Branco (AC): 13,67%

Maceió (AL): 13,16%

Porto Alegre (RS): 12,82%

Homens beberam mais que mulheres; BH ainda lidera

A pesquisa ainda analisou o consumo de bebida alcoólica por sexo. Os homens foram os que mais beberam com cinco ou mais doses por mês, enquanto as mulheres consumiram quatro ou mais doses.

Além disso, mesmo separando por sexo, Belo Horizonte ainda permaneceu na liderança do ranking nacional de maior consumo alcóolico.

