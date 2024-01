Pantone anuncia "Pêssego Gentil" como a cor do ano de 2024

A "Peach Fuzz" marca os 25 anos do Pantone’s Color of the Year. Cor é definida como quente e aconchegante

Como imaginar a cor para um ano que ainda está por vir? Essa é a difícil missão que os especialistas do Instituto Pantone de Cor têm todos os anos. Os profissionais precisam visualizar e imaginar uma cor que deve definir o novo ano que se aproxima.

Para 2024, Pantone declarou “Peach Fuzz” (penugem de pêssego ou pêssego gentil) como a cor do ano. A escolha, para a Pantone, é a de um tom “quente e aconchegante” que traz boas sensações. A “penugem de pêssego” marca os 25 anos do Pantone’s Color of the Year (Pantone Cor do Ano).



Para a CNN, uma especialista da Pantone argumentou que a escolha serve para amenizar uma vida de contratempos.

“Estamos passando por muitas turbulências em nossas vidas e precisamos de uma cor que nos alimente", defende Leatrice Eisman. "É uma sombra quente e aconchegante. E é muito tátil. Sentimos que num momento como este, o tato é muito importante, tocar outras pessoas e reuni-las em nossas casas.”

Em 2023, a cor do ano ficou a cargo do “Viva Magenta”, tom que lembra vermelho e que, para a Pantone, definiu este ano.