Quadro comprado em brechó por R$ 20 vai a leilão com preço estimado em mais de R$ 1,2 milhão

Ilustração feita para edição do livro "Ramona" será leiloada nos Estados Unidos e valor pode passar de R$ 1,2 milhão após ser comprado por R$ 20 em brechó. Entenda

Uma mulher entrou despretensiosamente em um brechó na cidade de Manchester, nos Estados Unidos, em 2017 e adquiriu uma pintura empoeirada por US$ 4, cerca de R$ 20. No entanto, anos após a compra, a mulher descobriu que esse gasto pode lhe render uma fortuna.

Empoeirado e sem nenhum tipo de referência, ela não imaginou que o quadro era uma obra de arte original do ilustrador americano NC Wyeth. O quadro foi estimado com valor de até US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,2 milhão pela cotação atual desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023.

Quadro vendido em brechó nos EUA por R$ 20 vale mais de R$ 1 milhão

A descoberta aconteceu depois que, em maio de 2023, a mulher publicou a foto do quadro em uma página de Facebook voltada para coisas “encontradas nas paredes”.