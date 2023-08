Billie Eilish canta música de ‘Barbie’ em show e se emociona; veja

Durante o festival Lollapalooza Chicago, Billie Eilish cantou pela primeira vez "What Was I Made For?", música do filme "Barbie"

A cantora Billie Eilish se apresentou no primeiro dia do Lollapalooza Chicago ocorrido na quinta-feira, 3, nos Estados Unidos. Com um repertório composto por sucessos, como “Bad Guy”, “Happier Than Ever”, “Ocean Eyes” e outros hits, a artista trouxe uma novidade que surpreendeu o público.

Em um dos momentos, Billie canta “What Was I Made For?”, música que faz parte da trilha sonora de “Barbie”. No filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Reynolds, a canção se une a outras composições originais criadas especialmente para o longa-metragem dirigido por Greta Gerwig.

Logo nas primeiras notas da música, o público do festival se emocionou com a surpresa e cantou junto com Billie que apresentou “What Was I Made For?” de forma intimista, enquanto o videoclipe da música foi exibido no telão.



Billie Eilish canta música de 'Barbie': assista

Clique aqui para assistir no Youtube

