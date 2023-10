‘Minecraft’ vira ferramenta para ensino de matemática no interior de SP

Introdução do jogo no ensino da matemática tem gerado bom desempenho dos estudantes, segundo professores Crédito: Senac Rio Preto (SP)/Divulgação

No interior de São Paulo, o jogo de construção por meio de blocos ‘Minecraft’ se tornou ferramenta para o ensino de matemática a estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de São José do Rio Preto, a cerca de 420 quilômetros da capital São Paulo. Conforme o portal G1, por meio de atividades com o game, que é uma febre entre crianças e jovens, professores da unidade têm trabalhado conceitos matemáticos e geométricos de forma lúdica e envolvente. Isso porque o mundo virtual tridimensional do ‘Mine’, onde os jogadores podem mover e manipular para construir estruturas e objetos, permite explorar simetrias e padrões, além de desenvolver o raciocínio espacial e lógico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o uso do “Minecraft Education”, as atividades escolares passaram a ser estimuladas através da criatividade, o que tem proporcionado uma aprendizagem mais dinâmica. O resultado é a melhora no rendimento escolar que tem sido observada por professores como Talita Ferreira, responsável por ministrar a disciplina de matemática e suas tecnologias.

Segundo a professora, essa abordagem tecnológica apoia o ensino, a aprendizagem e a avaliação, o que torna mais acessíveis assuntos como geometria espacial, frações, potenciação, radiciação, volume, área de superfícies, perímetro, análise combinatória, proporcionalidade, dentre outras aplicações possíveis dentro do ambiente virtual. "Eles podem construir diversos objetos no jogo, como casas e prédios, e isso os ajuda a entender melhor como funcionam os tamanhos e espaços. O jogo permite que o aluno desenvolva a criatividade, crie estratégias para resolver situações problema, use a intuição", conta Talita. "Por meio das construções em blocos e tomando cada bloco como uma unidade de volume, é possível criar induções, resolver problemas e realizar cálculos a respeito do conceito de área e volume de alguns prismas", detalha. Ao portal G1, a docente relatou que após a introdução do método no ensino de matemática, os resultados no desempenho dos alunos foram positivos.