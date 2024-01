Menina de 10 anos se torna piloto de avião na Austrália

Amy Spicer, natural da Austrália, é uma menina de 10 anos que conseguiu concretizar o sonho de pilotar uma aeronave elétrica no aeroporto de Jandakot

Uma garota de 10 anos, natural da Austrália, tornou-se uma das pilotos mais jovens do mundo a guiar um modelo elétrico de avião. Amy Spicer conta que o sonho de pilotar uma aeronave surgiu quando era ainda mais jovem.

A jovem aviadora teve seu primeiro voo no Aeroporto de Jandakot, em Perth, na Austrália Ocidental, para uma aula de voo no Pipistrel Alpha Electro, um avião de treino totalmente elétrico de dois lugares, tornando-a possivelmente a pilota mais jovem de uma aeronave totalmente elétrica no mundo.

