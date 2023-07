Pele de tilápia está sendo utilizada em cães e gatos que passaram por cirurgia

A pele de tilápia está sendo usada como curativo na recuperação de cães e gatos que foram submetidos a cirurgia de córnea por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mais de 400 animais já passaram pelo procedimento, com bons resultados obtidos.

A cirurgia de córnea é normalmente realizada em cães das espécies shih-tzus, pugs, lhasas e bulldogs — essas raças sofrem com uma alteração no crânio que faz com que desenvolvam problemas respiratórios e oculares com mais frequência.

Em comunicado, a cirurgiã veterinária Mirza Melo afirma que a utilização da pele de tilápia pelos pesquisadores do programa já alcançou bons resultados, como o restabelecimento pleno da visão nos animais. “Vimos a superioridade da pele da tilápia nessas lesões”, apontou.

A pele de tilápia foi desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da UFC. O seu uso acelera o processo de cicatrização e ajuda a amenizar a dor causada pelo ferimento.