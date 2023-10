6 raças de gatos grandes para conhecer 

Os amantes de gatos sabem que esses felinos são uma fonte infinita de encanto e fascinação. Entre as diversas raças que existem, algumas se destacam pelo seu porte imponente e elegância. Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre as características dos maiores bichanos do mundo!

O maine coon é um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

1. Maine coon

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das raças mais antigas da América do Norte. É um gato de pelagem longa, orelhas pontiagudas e cauda comprida. É amigável, sociável e conhecido por seus olhos grandes e expressivos. Pode atingir até 40 cm de altura e pesar entre 4,5 e 9 kg.