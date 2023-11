Casal de idosos processa homem que comprou máscara africana por R$ 750 e leiloou peça por R$ 22 milhões na França

No ano de 2021, um casal de idosos aposentados de mais de 80 anos encontrou uma máscara de origem africana perdida dentro de um armário na casa de veraneio na cidade de Alés, na França. O imóvel pertencia a um dirigente do governo francês que trabalhava com obras de origem africana no início do século 20.

Com o artefato em mãos, o casal decidiu vender para um comerciante que desembolsou 130 euros, cerca de R$ 750, para adquirir a máscara. Segundo a BBC, após seis meses da transação, o casal teve uma inesperada surpresa ao ver que a peça foi vendida pelo valor de 4,2 milhões (R$ 22 milhões).

Homem que comprou a peça por R$ 750 alega não ter conhecimento sobre a raridade da máscara

Os idosos descontentes com a venda decidiram processar o comerciante que pagou R$ 750 pelo artefato. Na última terça-feira, 31, aconteceu a primeira audiência e o homem que comprou a peça alegou não ter conhecimento sobre a raridade da máscara ou de que seria leiloada por R$ 22 milhões.