5 filmes de Halloween para toda a família

O 'Dia das Bruxas', conhecido popularmente pelo termo em inglês 'Halloween', está chegando e, com ele, uma das noites favoritas para os amantes de fantasias e doces. Isso porque, na data, é muito comum, principalmente no Hemisfério Norte, as crianças e adolescentes se fantasiarem e saírem às ruas declarando aos vizinhos "doces ou travessuras", como é possível ver em filmes que ilustram essa época do ano. No entanto, mesmo sendo bastante conhecida entre os brasileiros, a celebração não é tão popular no país quanto em locais como Estados Unidos. Porém, se você deseja entrar no clima do Halloween, os filmes disponíveis nas plataformas de streaming são uma excelente escolha. Por isso, selecionamos os 5 melhores para você assistir com a família. Confira: 1. Mansão Mal-Assombrada (2023) 'Mansão Mal-Assombrada' narra a história de uma viúva e seu filho que se mudam para uma casa repleta de espíritos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Dirigido por Justin Simien, o filme é inspirado na atração clássica do parque temático da Disney e narra a história de Gabbie (Rosario Dawson), uma mãe solteira que se muda com o seu filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans, comprada por um preço superbaixo. Na residência, a família pretende começar uma nova vida, mas logo percebe que o local tem algo de errado e pode ser mal-assombrado. Assim, é procurada ajuda com o padre Kent (Owen Wilson) para livrar o lar de espíritos. Porém, como a missão exige reforços, os membros da família também contam com a ajuda de uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador, que juntos farão de tudo para livrar a casa dos espíritos malignos. Onde assistir: Disney+. 2. Noitários de Arrepiar (2021) ‘Noitários de Arrepiar’ conta a história de um menino que ama contos de terror e precisa utilizá-los para se salvar de uma bruxa malvada (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Um típico filme de fantasia que mescla terror com aventura, a produção roteirizada por Tobias Iaconis acompanha a história de Alex (Winslow Fegley), um garoto que adora histórias de terror. Em certo dia, ele é capturado por uma bruxa malvada (Krysten Ritter) e aprisionado em um apartamento em Nova York.

No local, o jovem conhece Yasmin (Lydia Jewett), que também está presa, e descobre que precisa contar uma história horripilante a cada noite para salvar a sua vida. Então, o garoto luta para sobreviver enquanto elabora um plano com a menina para fugir da temida vilã. Onde assistir: Netflix. 3. Meu Amigo Vampiro (2017) ‘Meu Amigo Vampiro’ aborda a trajetória de um vampiro que busca novas aventuras (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Dirigido por Richard Claus e Karsten Kiilerich, a animação narra a história de Rudolph, um vampiro entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano que decide viajar ao mundo dos humanos para desbravar novas experiências. Durante a jornada, ele conhece Tony, um adolescente de 12 anos apaixonado por histórias vampirescas. Juntos, eles iniciam uma improvável amizade. Todavia, eles não imaginam que um perigoso caçador está atrás do vampiro e pretende capturá-lo a todo custo. Onde assistir: Primevideo.