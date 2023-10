Repórter da Globo tem celular roubado durante programa ao vivo em São Paulo

No mesmo instante, a transmissão foi interrompida e os apresentadores se questionaram o que aconteceu

Foi enquanto filmava os ônibus e a rua, na Estação da Luz, que a repórter teve o celular roubado. No mesmo instante, a transmissão foi interrompida e os apresentadores se questionaram o que aconteceu.

O momento aconteceu enquanto Beatriz conversava com os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato sobre o transporte público da capital paulista.

“O que é isso, caiu o telefone?”, pergunta Bocardi, enquanto Simonato também afirma imaginar que seja isso mesmo. “Imaginamos que seja só isso”, finaliza o apresentador.



De acordo com o Notícias da TV, após o crime, a Polícia Militar foi acionada e orientou a repórter a fazer um Boletim de Ocorrência.



Em comunicado, a assessoria da TV Globo confirmou o ocorrido e informou que a repórter passa bem.

"A produtora Beatriz Backes, que entra ao vivo do transporte público, por meio de celular, foi furtada enquanto falava ao vivo para o 'Bom Dia SP' desta sexta-feira. Ela estava na porta da estação da Luz do metrô quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem", disse a TV Globo em nota.