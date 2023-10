Chuva de dinheiro: influencer joga R$ 5 milhões de helicóptero; vídeo

Um ator e influenciador bilionário da República Tcheca, chamado Kamil Bartosek, promoveu uma “chuva de dinheiro” na cidade de Lysa nad Labem. Bartosek jogou 1 milhão de dólares (aproximadamente 5 milhões de reais) de um helicóptero.

A ação aconteceu depois que o bilionário organizou um concurso para os participantes decifrarem um código e o ganhador receberia a quantia milionária. No entanto, ninguém conseguiu decifrar o enigma. A disputa contou com 20 mil participantes e uma taxa de inscrição no valor de 50 dólares.