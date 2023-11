Garrafa plástica comemorativa da Copa de 1998 é encontrada no RJ

Apesar de estar sem o líquido, a garrafa de refrigerante estava com todo o seu entorno em um nível incrível de conservação. No rótulo, havia informações que indicavam que a garrafa pertencia a uma edição comemorativa da Copa do Mundo de 98, e a caricatura dos jogadores estava bem perceptível.

Pescadores cariocas encontraram uma garrafa bastante rara na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. O recipiente de plástico era da marca Coca-Cola e tinha um rótulo com um estado de conservação impressionante, que fazia alusão à Copa do Mundo de 98 na França.

Garrafa da Copa de 1998: decomposição do plástico

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas do Rio de Janeiro, o tempo de decomposição de uma garrafa plástica é de cerca de 450 milhões de anos.

No relatório de biossegurança da Fiocruz, o vidro é a substância que mais demora a se dissolver, com uma estimativa de tempo que pode ultrapassar 1 milhão de anos.

Fortaleza: centro de reciclagem de plástico

Em Fortaleza, a Prefeitura disponibiliza os “Ecopontos”, que são espaços disponibilizados para o descarte correto de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais.

São mais de 90 Ecopontos disponibilizados em todas as regionais de Fortaleza. Eles são equipados com caçambas para a coleta, bem como com estruturas administrativas para as equipes responsáveis pela limpeza urbana, fiscalização e monitoramento.