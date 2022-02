Brasileira vence primeira guerra de travesseiro profissional e fatura R$ 27 mil

Istela Nunes conquistou o primeiro título do inédito campeonato de guerra de travesseiros, o Pillow Fighting Championship (PFC), no sábado, 30, nos Estados Unidos. A lutadora brasileira derrotou a americana Kendahl Voelker e, além do cinturão, levou para casa premiação em US$ 5 mil, equivalente a R$ 26,7 mil na cotação atual.

Ao todo, participaram 16 homens e oito mulheres, todos os lutadores possuem experiência no MMA (artes marciais mistas) ou boxe. Alguns deles já se aposentaram das competições oficiais nas modalidades, outros ainda estão em atividade. No PFV, invés de luvas eles utilizaram travesseiros confecionados especialmente para a competição.

Em publicação no Instagram, Istela brincou com o fato de ter vencido a competição. "Travesseiros Istela, bota você para dormir", comentou a lutadora. Ela também é lutadora do UFC, maior competição de MMA do Mundo, onde atua pelo peso-palha (até 52 kg).

A mais recente luta dela ocorreu em outubro do ano passado. Ela foi derrotada por Ariane Carnelossi, por submissão no terceiro asssalto. O cartel de Istela é de sete vitórias e duas derrotas.



