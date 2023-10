Conheça Luigi Soares, primeiro atleta de Aquiraz campeão Sul-Americano de Jiu-Jitsu NoGi

Luigi (blusa azul) conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano de Jiu-Jitsu NoGi Crédito: Venâncio Gonçalves

Luigi Soares, 17 anos, se tornou o primeiro atleta de Aquiraz campeão Sul-Americano de jiu-jitsu NoGi (sem kimono), na categoria Juvenil 2, com atletas até 56,5 kg. O cearense faixa-azul bateu Gabriel Valadares na disputa pelo título. A conquista ocorreu em evento realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), no último sábado, 14, na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Luigi e sua mãe, Jana Soares, detalharam a conquista, trajetória e as dificuldades até o título. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Morador do bairro Divinéia, no município de Aquiraz, Luigi vive o jiu-jitsu desde 2018. Na época, com 12 anos, o adolescente ingressou no esporte por incentivo da mãe. Ele ressaltou que a genitora sempre abraçou os seus sonhos e os do irmão, Davi Soares, de 22 anos, que também é atleta.

Estudante de eletrotécnica, Luigi “Bulldog”, como gosta de ser intitulado, relatou a dificuldade de conseguir treinar de forma adequada para a competição Sul-Americana. Os treinos ficaram reduzidos devido à carga horária escolar. O atleta fica das 7h30min às 17 horas na escola. “Antes eu conseguia treinar de duas a três vezes por dia. Para esta competição, eu só treinava após a aula, e não era em todos os dias (da semana). Por conta do curso ser muito puxado e difícil, os treinos reduziram bastante”, afirmou o atleta. Por viajar constantemente para as competições, Luigi esbarra na dificuldade da logística. Ele, a mãe e o irmão precisam lutar bastante para conseguir recursos para custear as despesas. Para a competição Sul-Americana, o atleta contou com ajuda da Prefeitura de Aquiraz, com o pagamento da inscrição, no valor de R$ 256, e ajuda de custo para se deslocar até a cidade fluminense. A mãe pagou as passagens, que, segundo Luigi, custaram cerca de seis mil reais com os bilhetes de ida e volta, e conseguiu patrocínio e a ajuda da madrinha do jovem, Mônica Gomes, para hospedagem e alimentação.

“Correr atrás de verba sozinha e trabalhar dia e noite sem dormir é difícil, mas é gratificante ver os olhos cheios de gratidão dos meus filhos. Vale todo o esforço e as lágrimas por achar que não vou conseguir. É muito complicado ser a pessoa que faz o sonho deles sair do papel, mas vale a pena ver eles mostrando que dão valor ao meu suor”, comentou Jana Soares, mãe de Luigi. Para o futuro, o atleta tem grandes planos, como campeão mundial no próximo ano. Com o sentimento de dever cumprido após conquistar o grande feito para Aquiraz, Luigi já pensa na próxima competição. Neste domingo, 22, o atleta vai disputar o Khan Figther, na Paraíba.