Médica é a primeira cirurgiã do Ceará a receber certificação para procedimentos minimamente invasivos

A médica Kathiane Lustosa se tornou a primeira mulher cirurgiã no Ceará a receber a certificação da empresa Intuitive Surgical para trabalhar com a plataforma robótica da Vinci.

A plataforma vem sendo utilizada em cirurgias promovendo procedimentos minimamente invasivos, possibilitando o acesso a órgãos internos sem grandes incisões.

As ferramentas que compõem o robô também oferecem mais estabilidade e precisão durante os procedimentos médicos.

Com os meses de treinamento realizado, a profissional — que é doutora e mestre em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) — deverá iniciar as cirurgias ginecológicas com o equipamento. A ferramenta pode ser utilizada em histerectomia, miomectomia, cirurgia de prolapso e correção de endometriose, por exemplo.

“Eu me sinto muito honrada de ter recebido esse convite da Intuitive Surgical e de poder levar para as minhas pacientes cirurgias mais modernas e eficazes”, afirmou a médica em nota divulgada.