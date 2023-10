Bunkers em Israel: como são os abrigos antibomba no país

Os bunkers são parte do sistema de segurança israelense, usados em caso de ataques aéreos. Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

Desde o ataque do Hamas contra Israel no último sábado (7/10), os habitantes do país têm procurado os bunkers para se protegerem das ofensivas. Essas estruturas são construídas com reforços nas paredes, para salvaguardar as pessoas contra armas químicas e biológicas. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, a nação possui 1,5 milhão de bunkers. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao ouvir as sirenes, os cidadãos devem se dirigir, sem correr, para um desses espaços de proteção. Depois que o alarme parar de tocar, devem esperar mais dez minutos para sair do local.

O abrigo tem o tamanho de um quarto comum, com paredes reforçadas de 30 centímetros de concreto. As portas são de metal, com travas que vão fundo na parede. Geralmente, só há uma janela e esses locais não podem ter objetos frágeis.

O brasileiro Roberto Harari, que mora em Ra’anana, a 15 km de Tel Aviv, teve que utilizar o bunker que fica em seu apartamento durante os ataques do último sábado. Em entrevista à rádio CNN, ele afirmou que o local é “um quarto normal, mas tem reforço de concreto, portas de aço e saídas especiais de respiração para caso de ataque químico”.