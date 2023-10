Brasil recebe 211 cidadãos em voo de repatriação de Israel

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira pousou na madrugada desta quarta-feira (11) em Brasília, no primeiro voo de repatriação com 211 cidadãos que deixaram Israel em meio ao conflito desse país com o grupo Hamas.

Entre os passageiros estavam "turistas, empresários, pastores, produtores de vídeo, escritores e aposentados", informou o governo em comunicado de imprensa. Essas pessoas estavam em várias regiões de Israel e foram incluídas na operação "Voltando em Paz", montada no sábado após o início do conflito.

"A saída foi um alívio porque todos os voos estavam sendo cancelados lá, o nosso foi cancelado desde sábado que começou a guerra, e a gente não tinha expectativa de ir embora", disse à AFP Laisa Matos, entre os 211 repatriados.