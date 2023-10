Namorada de brasileiro morto em Israel se escondeu entre corpos

Rafaela Treistman e Ranani Glazer estavam em um festival quando ocorreu o ataque do grupo palestino Hamas contra o país. A jovem se salvou entrando em um bunker antibomba, que etsava lotado

“A gente achou que ia ficar tudo bem, já que no bunker os mísseis não seriam problemas. Mas começou a entupir de gente o bunker. Não sei dizer quantas, só não dava para se mexer no espaço que a gente estava”, diz.

A brasileira Rafaela Treistman teve que se esconder entre corpos de pessoas mortas para sobreviver ao ataque do grupo palestino Hamas em Israel. Ela estava com o namorado, Ranani Nidejelski Glazer, que foi encontrado morto nesta segunda-feira, 9.

Com o bunker lotado, as pessoas que estavam lá tinham que se proteger das bombas de gás atiradas “uma seguida da outra”.



“Não tínhamos como sair, tentamos ligar para a polícia, enfim, se defendendo literalmente com os corpos das pessoas que morreram”, relata Rafaela.



A jovem diz que perdeu o contato com o namorado ainda no bunker: “Em algum momento não vi mais meu namorado". "Não sei se ele levantou ou chegou a sair. Não vi mais ele, estava muito desorientada. Desmaiava muito por conta do gás”, lembra.



Na sequência, a polícia chegou ao local e checou a situação das pessoas. Rafaela e o amigo deixaram o bunker, mas não acharam Ranani, que foi encontrado morto dias depois.

Rafaela Treistman publicou uma homenagem para o namorado, Ranani Nidejelski Glazer, no Instagram, na manhã desta terça-feira, 10.